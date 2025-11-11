Quase um terço dos diabéticos em Portugal têm sinais de retinopatia diabética

"Estima-se que existam cerca de um milhão de diabéticos em Portugal e aproximadamente um terço apresentem lesões de retinopatia diabética. Todos os diabéticos devem fazer um controle oftalmológico regular", referiu em comunicado o presidente do Grupo de Estudos da Retina-Portugal, uma das organizações que lançou a campanha "Se vive com diabetes, vigie os seus olhos".



A propósito do dia mundial da diabetes, que se assinala na sexta-feira, João Figueira disse que as pessoas com diabetes devem fazer todos os anos um exame ocular para detetar a retinopatia diabética, sublinhando que não basta medir a glicemia (concentração de açúcar no sangue).



Para além dos exames oftalmológicos, os pacientes devem ter "um bom controlo da diabetes, da tensão arterial e da sua ficha lipídica (conjunto de exames ao sangue que avaliam os níveis de gorduras no organismo, como o colesterol) ", disse à Lusa João Figueira.



O dirigente indicou também que suspender os hábitos tabágicos e privilegiar estilos de vida saudáveis previne o aparecimento e agravamento da retinopatia.



Figueira referiu ainda que os doentes com diabetes tipo 1 devem começar o rastreio anual cinco anos depois do diagnóstico da doença e os utentes com diabetes tipo 2 devem começar os exames anuais logo após o diagnóstico.



Segundo o especialista, qualquer paciente diabético corre o risco de ter retinopatia diabética, mas as pessoas que têm diabetes há mais anos e fatores de risco, como por exemplo, os hábitos tabágicos, têm mais probabilidades de desenvolver a doença.



O presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, uma organização que também participou na campanha, disse que a retinopatia diabética é uma das complicações mais graves e silenciosas da diabetes em Portugal.



"Os dados do Programa Nacional para a Diabetes (Direção Geral de Saúde, DGS) indicam que entre 20% e 25% das pessoas com diabetes apresentam sinais de retinopatia, sendo esta a principal causa de cegueira evitável em idade ativa e um problema premente (urgente) de saúde pública em Portugal", referiu Pedro Menéres, citado em comunicado.



A campanha, lançada também pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia e a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, pretende sensibilizar, através das redes sociais, os doentes diabéticos de forma a realizarem os exames oftalmológicos.



A prevalência da diabetes bateu recordes em Portugal no ano passado e atinge 14,2% da população, o valor mais elevado de sempre.



A doença registou o maior número de novos casos nos Cuidados de Saúde Primários, com 88.476, segundo o Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes - "Diabetes: Factos e Números", elaborado pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD), divulgado na passada terça-feira.