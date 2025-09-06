Quase um terço dos fogos investigados este ano tiveram como origem fogo posto

O relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), referente ao período de 01 de janeiro a 31 de agosto, refere que os incêndios investigados até aquela data tiveram como causas mais frequentes "incendiarismo -- imputáveis" (31%), seguido das queimas e queimadas (25%) e dos reacendimentos (10%).

O ICNF refere que, dos 7.042 incêndios rurais verificados até ao final de agosto, foram investigados 4.786, dos quais 68% têm o processo de averiguação de causas concluído.