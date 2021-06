Quatro anos depois da tragédia de Pedrógão Grande vegetação está ainda pior do que em 2017

A presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande diz que a população não se vai sentir verdadeiramente segura, enquanto não for concretizada uma reforma florestal, que substitua os eucaliptos por outras árvores mais seguras, em termos de fogos.Os alertas feitos pela Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, no dia em que se assinalam quatro anos desde a data fatídica em que 66 pessoas morreram e mais de duzentas e cinquenta ficaram feridas.