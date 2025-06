Quatro ativistas climáticos detidos em Lisboa por desobediência

De acordo com o Cometlis, os ativistas do movimento ambientalista Climáximo foram detidos perto de uma rotunda de acesso ao aeroporto, "desenquadrados com o protesto", e levados para esquadra dos Olivais.

Num comunicado, o Climáximo confirmou as detenções e alegou que outras três pessoas foram identificadas no interior do aeroporto Humberto Delgado.

Os outros ativistas, no entanto, fizeram uma marcha até à esquadra dos Olivais, onde aguardarão que os quatro detidos sejam libertados.

"Convocamos todas as pessoas a aparecerem em solidariedade, na vigília, e a entrarem em resistência climática", disse a porta-voz Maria Lourenço, citada no comunicado.

Cerca de 50 ativistas climáticos manifestaram-se hoje junto ao aeroporto de Lisboa num protesto para criar "disrupção da hora de pico dos voos".

Após uma marcha de quase 40 minutos, que parou a circulação na zona da rotunda do Relógio, os manifestantes sentaram-se na estrada pelas 16:40, mas sem bloquear o acesso ao aeroporto.

A iniciativa promovida pelo movimento ambientalista Climáximo teve início às 15:00 com uma concentração na rotunda do Relógio, seguida de uma marcha em direção ao aeroporto.