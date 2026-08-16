Quatro bombeiros de Vinhais que sofreram queimaduras tiveram alta

Os dois bombeiros de Vinhais com 45 e 47 anos que sofreram queimaduras, na altura classificadas como graves, e transportados para um Hospital do Grande Porto, tiveram alta hospitalar, detalhou o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

"Os feridos classificados como graves, dois homens de 45 e 47 anos, e que foram transportados para um hospital do Grande Porto, receberam alta hospitalar ao final da manhã. Foi uma situação que evoluiu favoravelmente", disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Ainda de acordo com o comandante, dois dos três feridos internados no Hospital de Bragança também tiveram alta médica.

"O terceiro ferido, uma mulher com 19 anos, foi deslocada para um Hospital do Porto para fazer um exame complementar de diagnóstico, por precaução, e deverá ter alta nas próximas horas", explicou o comandante.

O operacional referiu no sábado que dois homens, com 45 e 47 anos, sofreram graves ferimentos por irradiação de calor e foram transportados por via terrestre, por limitações dos meios aéreos, para uma unidade hospitalar no Porto.

Os outros três bombeiros, duas mulheres e um homem, com idades entre os 18 e os 47 anos, foram transportados para o Hospital de Bragança.

O acidente ocorreu cerca das 19:00 de sábado quando uma viatura do corpo de bombeiros de Vinhais que foi apanhada pelas chamas no incêndio da União de Freguesias de Moimenta e Montouto, ficando completamente destruída.

Este incêndio levou ainda à retirada no sábado de habitantes da aldeia de Dine para Moimenta "por precaução", regressaram às suas casas na noite de sábado.

João Noel Afonso disse ainda, que apesar do incêndio estar dominado, o dispositivo de combate vai permanecer no local, para evitar reacendimentos.

O incêndio deflagrou às 04:36 de sábado, numa zona raiana, do lado de Espanha e apanhou área do Parque Natural de Montesinho, no concelho de Vinhais.

Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 12:15 estavam no local 218 bombeiros, apoiados por 71 veículos e cinco meios aéreos.

c/ Lusa