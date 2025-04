Quatro bombeiros feridos em capotamento de veículo em formação em Torres Vedras

De acordo com fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste, os quatro bombeiros sofreram ferimentos leves, sendo transportados para o Hospital de Torres Vedras.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Serra das Capuchas, quando os bombeiros se encontravam em formação para a gestão de faixas de combustível, ocorreu pelas 13:20.

"Houve cedência do terreno e o veículo capotou", indicou ainda a fonte.