Quatro Canadair no combate ao incêndio do Sabugal, Serra da Estrela

O apoio aéreo foi decisivo para evitar que o fogo chegasse a algumas aldeias, segundo explicou à agência Lusa o presidente da autarquia.





Vitor Proença explica que o concelho está a arder, de uma ponta à outra, o que impede uma ação musculada de combate ao fogo e obriga á dispersão de meios.





As aldeias de Pena lobo e Seixo do Côa, bem como as termas do Cró chegaram a estar ameaçadas esta tarde.





A esta hora o vento sopra forte, o que pode mudar a direção das chamas como explica o jornalista da RTP, António Nunes Farias.