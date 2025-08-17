Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Quatro Canadair no combate ao incêndio do Sabugal, Serra da Estrela

por António Nunes Farias - RTP

Foto: João Silva - ANEPC

Estão quatro aviões Canadair a atuar esta tarde no combate ao incêndio do Sabugal, em plena Serra da Estrela.

O apoio aéreo foi decisivo para evitar que o fogo chegasse a algumas aldeias, segundo explicou à agência Lusa o presidente da autarquia.

Vitor Proença explica que o concelho está a arder, de uma ponta à outra, o que impede uma ação musculada de combate ao fogo e obriga á dispersão de meios.

As aldeias de Pena lobo e Seixo do Côa, bem como as termas do Cró chegaram a estar ameaçadas esta tarde.

A esta hora o vento sopra forte, o que pode mudar a direção das chamas como explica o jornalista da RTP, António Nunes Farias.
