Quatro Canadair no combate ao incêndio do Sabugal, Serra da Estrela
Foto: João Silva - ANEPC
Estão quatro aviões Canadair a atuar esta tarde no combate ao incêndio do Sabugal, em plena Serra da Estrela.
O apoio aéreo foi decisivo para evitar que o fogo chegasse a algumas aldeias, segundo explicou à agência Lusa o presidente da autarquia.
Vitor Proença explica que o concelho está a arder, de uma ponta à outra, o que impede uma ação musculada de combate ao fogo e obriga á dispersão de meios.
As aldeias de Pena lobo e Seixo do Côa, bem como as termas do Cró chegaram a estar ameaçadas esta tarde.