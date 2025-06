Quatro concelhos em perigo máximo com temperaturas a subir

Hoje estão em perigo máximo de incêndio os concelhos de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, mas o IPMA prevê que este nível se estenda no sábado a cerca de 40 concelhos do interior Centro e do Algarve, alargando-se no domingo a outros municípios tanto no Centro como no Norte do país.

Segundo o IPMA, mais de 80 municípios do interior Norte, Centro e da região do Algarve estão hoje em perigo muito elevado.

Outros cerca de 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Viseu, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Leiria, Lisboa e Santarém estarão em perigo elevado.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio vai aumentar nos próximos dias, a par de uma subida das temperaturas na ordem dos 10 graus Celsius, prevendo-se em algumas regiões máximas acima dos 40 graus.

O perigo de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no Norte e Centro, e uma subida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Braga e Viana do Castelo) e os 25 (Faro) e as máximas entre os 25 (Viana do Castelo) e os 40 (Évora).

Por causa do tempo quente, 12 distritos de Portugal continental vão estar no fim de semana sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, que é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado".