Quatro desalojados após incêndio numa habitação em Montalegre
Quatro pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio numa casa, nos Pisões, Montalegre, que terá sido provocado por um raio, disse a presidente da União de Freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas.
Cristina Branco referiu à agência Lusa que a trovoada foi muito intensa esta noite e que depois de uma descarga "a casa pegou fogo", pelo que disse que terá sido o raio a provocar o incêndio.
A autarca salientou ainda que a habitação ardeu toda, ficando inabitável e deixando desalojadas quatro pessoas, um casal, o filho de 24 anos e mais um homem acamado.
Cristina Branco disse que foram os moradores que deram o alerta para o incêndio.
Esta noite, segundo adiantou, ficaram alojados em casa de um familiar, estando agora a ser estudas soluções para ajudar a família, em conjunto com a União de Freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, onde Pisões se insere, e a Câmara de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real.
Fonte do comando sub-regional do Alto Tâmega e Barroso disse que o alerta para o incêndio foi dado às 03:18 e que para o local foram mobilizados os bombeiros de Montalegre, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e militares da GNR.