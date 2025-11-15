Quatro desalojados após incêndio numa habitação em Montalegre

Cristina Branco referiu à agência Lusa que a trovoada foi muito intensa esta noite e que depois de uma descarga "a casa pegou fogo", pelo que disse que terá sido o raio a provocar o incêndio.

A autarca salientou ainda que a habitação ardeu toda, ficando inabitável e deixando desalojadas quatro pessoas, um casal, o filho de 24 anos e mais um homem acamado.

Cristina Branco disse que foram os moradores que deram o alerta para o incêndio.

Esta noite, segundo adiantou, ficaram alojados em casa de um familiar, estando agora a ser estudas soluções para ajudar a família, em conjunto com a União de Freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, onde Pisões se insere, e a Câmara de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real.

Fonte do comando sub-regional do Alto Tâmega e Barroso disse que o alerta para o incêndio foi dado às 03:18 e que para o local foram mobilizados os bombeiros de Montalegre, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e militares da GNR.