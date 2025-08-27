Quatro desalojados em incêndio em habitação em Santo Tirso

por Lusa

Quatro pessoas ficaram hoje desalojadas na sequência de um incêndio na habitação onde viviam na freguesia de Água Longa, em Santo Tirso, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

"O alerta para o incêndio, que ainda se encontra em curso [às 07:10], destruiu a habitação localizada na Rua do Barreiro, na freguesia de Água Longa. Não há feridos a registar, mas uma pessoa foi transportada ao hospital com um ataque de ansiedade", adiantou a mesma fonte.

Às 07:10, estavam no local 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.

