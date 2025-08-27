Quatro desalojados em incêndio em habitação em Santo Tirso

"O alerta para o incêndio, que ainda se encontra em curso [às 07:10], destruiu a habitação localizada na Rua do Barreiro, na freguesia de Água Longa. Não há feridos a registar, mas uma pessoa foi transportada ao hospital com um ataque de ansiedade", adiantou a mesma fonte.

Às 07:10, estavam no local 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.