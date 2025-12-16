País
Quatro desaparecidos após naufrágio de barco de pesca ao largo de Aveiro
O alerta foi dado às 7h50. Na embarcação seguiam sete tripulantes de nacionalidade indonésia.
Estão desaparecidos quatro tripulantes de uma embarcação de pesca que naufragou, ao início da manhã desta terça-feira, ao largo de Aveiro.Estão a decorrer as buscas lideradas pela Marinha Portuguesa, com apoio da Força Aérea.
De acordo com a Marinha, a embarcação "terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro".
Uma outra embarcação de pesca que se encontrava nas imediações resgatou três dos sete tripulantes, um deles em paragem cardiorrespiratória.
"Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", adiantam as autoridades.