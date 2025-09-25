Quatro detidos em Portugal e no Brasil em investigação de fraude fiscal

Em comunicado, a GNR adianta que no âmbito da operação "Dark Paper", que decorreu em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e com a Polícia Federal do Brasil, foram detidos quatro homens, com idades entre os 40 e os 52 anos, e apreendidas 84 viaturas nos distritos de Braga, Porto, Aveiro e Setúbal e em território brasileiro.

De acordo com a guarda, a operação permitiu desmantelar um esquema fraudulento assente na simulação de transações de viaturas através de empresas de fachada, que terá provocado um prejuízo fiscal superior a 5,4 milhões de euros.

A GNR refere que a investigação, que decorria há cerca de um ano e meio, "permitiu apurar que diversas empresas procediam a aquisições intracomunitárias de viaturas, adulterando posteriormente o regime de IVA aplicável a estas transações, com o intuito de reduzir de forma significativa, ou dissipar na totalidade, o montante de imposto a entregar ao Estado".

No decurso da operação, foram cumpridos 43 mandados de busca, 12 dos quais domiciliários e 31 em `stands`, armazéns, escritórios e garagens.

Foram apreendidas 84 viaturas, três armas de fogo, 25 telemóveis, nove computadores, 4.900 euros em numerário, 1,7 gramas de cocaína, três discos de armazenamento de dados e uma pen drive, quatro cartões bancários e diversa documentação.

Segundo a GNR, os bens apreendidos têm um valor patrimonial de 2 067.263 euros, tendo sido igualmente recolhidos diversos documentos e extraída prova digital.

Até ao momento, foram constituídas como arguidas seis pessoas coletivas e seis pessoas singulares, indiciadas pelos crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais", refere ainda a Guarda.

Na operação foram empenhados 114 militares da Unidade de Acção Fiscal (UAF) da GNR, 34 inspetores/investigadores da AT e 10 elementos do Núcleo de Informática Forense da AT.

Os detidos serão presentes no Tribunal Judicial do Porto, para aplicação das respetivas medidas de coação.