Quatro detidos pela PJ por fraude com cartões bancários de meio milhão de euros

"Entre 2023 e 2024, os quatro detidos, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 46 anos, obtiveram dados de cartões bancários através de técnicas de "skimming", isto é, mediante a interceção e leitura direta de dados dos cartões bancários originais (cartões estrangeiros) que, posteriormente, utilizaram em terminais de pagamento automático (TPA) contratualizados por empresas estabelecidas em território nacional e por eles controladas", explicou a PJ em comunicado.

Segundo as informações divulgadas pela PJ, a operação `Carta Branca`, desencadeada pela Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica (UNC3T), decorreu em Lisboa, Montijo e Torres Vedras e levou à detenção dos quatro suspeitos, "indiciados pela prática dos crimes de contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais".

No âmbito da operação, foram cumpridos oito mandados de busca domiciliária e não domiciliária.

Os detidos serão ouvidos em interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra.