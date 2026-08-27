Quatro distritos do norte sob aviso laranja devido à chuva forte

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estes quatro distritos vão passar depois a aviso amarelo até às 16h00 de hoje.Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Castelo Branco estão igualmente sob aviso amarelo até às 16h00 de hoje devido à chuva, com acumulação entre 10 a 20 milímetros em uma hora, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje no continente aguaceiros, por vezes fortes no Norte e Centro, vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, assim como uma pequena descida de temperatura.As temperaturas mínimas vão oscilar hoje entre os 9 graus Celsius (Guarda) e os 16 (Lisboa, Beja e Faro) e as máximas entre os 15 graus (Guarda) e os 25 graus (Faro e Setúbal)