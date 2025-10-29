Quatro distritos sob aviso laranja até às 15:00 devido a chuva forte

Os avisos do IPMA estão em vigor até às 15:00 de hoje, devido à "precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes."

Os distritos de Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até ao meio-dia, e Castelo Branco e Portalegre estão também sob aviso amarelo até às 15:00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.