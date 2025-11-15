Quatro distritos sob aviso laranja devido a chuva forte e trovoadas

Faro, Setúbal e Beja continuam hoje sob aviso laranja, pelo menos até às 15h00, por chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página de Internet.

O distrito de Braga encontra-se na mesma situação, embora o IPMA preveja que o mau tempo possa abrandar antes do início da tarde.

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Santarém e Lisboa estão sob aviso amarelo, assim como a costa sul e regiões montanhosas da Ilha da Madeira, devido à previsão de chuva forte e trovoada.

O distrito de Évora encontra-se igualmente sob aviso amarelo, mas por causa do vento, que será forte, com rajadas que podem chegar aos 80 km por hora.

Toda a costa ocidental e sul do país se encontra também sob aviso amarelo, devido à agitação marítima.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.