Quatro em cada dez jovens passam mais de cinco horas por dia a navegar na Internet

Segundo o estudo "Comportamentos Aditivos aos 18 anos", promovido pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), a maioria (61%) usa, em média, a internet durante quatro ou mais horas por dia.

A percentagem dos jovens que utilizam a internet de forma "mais intensiva" (durante cinco horas ou mais) tem vindo a aumentar, passando de 29% em 2017, para 40% em 2023, refere o estudo baseado no "Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 2023", realizado anualmente desde 2015, com uma interrupção em 2020, devido à pandemia de covid-19.

Também aumentou o número de jovens que iniciaram a utilização da internet antes dos 10 anos, passando de 31% em 2017, para 41% em 2023.

Relativamente às redes sociais, o estudo conclui que 97% dos jovens de 18 anos as utilizam, sendo que 15% passa seis horas ou mais por dia nestas plataformas.

Pouco mais de um terço (37%) dos inquiridos dizem frequentar as redes sociais, em média, durante quatro horas ou mais por dia e 42% durante duas a três horas, sendo este o tempo de utilização mais comum.

Segundo o relatório, a prevalência de utilização de internet é semelhante em rapazes e raparigas, tendendo os rapazes a iniciar mais cedo.

Em média, as raparigas passam mais tempo na internet, sendo o equipamento de eleição para aceder à internet o smartphone (92% dos jovens), seguindo-se o computador portátil (51%).

Analisando os problemas associados à utilização da Internet, o inquérito aponta que o mais mencionado pelos jovens em 2023 é o das situações de mal-estar emocional (21%), seguindo-se as referências a problemas de rendimento na escola/trabalho (19%).

De acordo com o estudo, as prevalências de qualquer problema relacionado com a utilização da internet aumentaram de 23% em 2017, para 36% em 2023.

O inquérito também revela que 61% dos jovens de 18 anos jogam `online`.

Adianta que 28% jogam, em média, menos de duas horas por dia, 19% jogam entre duas e três horas, sendo estes os períodos de jogo mais comuns.

"Uma utilização mais intensiva, de seis horas ou mais por dia, é mencionada por 6% dos jovens", refere o estudo.

Revela também que 16% dos jovens de 18 anos jogam em apostas `online`, sendo os rapazes quem mais apostam.

Outras conclusões do inquérito apontam que 94% dos jovens de 18 anos veem filmes, vídeos ou tutoriais na internet.

Comparando rapazes e raparigas, verifica-se que são mais as raparigas que veem filmes, vídeos ou tutoriais, sendo, contudo, a diferença muito ligeira, 92% e 95%, respetivamente.

O estudo indica ainda que 30% passam até uma hora por dia neste tipo de atividade, 44% entre duas e três horas, o tempo mais comum da utilização, e 6% dedicam seis horas ou mais por dia.