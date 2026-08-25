Quatro pessoas atropeladas, uma com gravidade, em Albufeira

Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve adiantou que do atropelamento resultaram um ferido grave e três ligeiros, que foram transportados para os hospitais de Portimão e Faro e ainda para o Centro de Saúde de Albufeira, no distrito de Faro, indicou.

O alerta para o atropelamento foi dado às 03:13 e no local estiveram 58 operacionais, com o apoio de 13 veículos.