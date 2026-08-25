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Quatro pessoas atropeladas, uma com gravidade, em Albufeira
Quatro pessoas ficaram hoje feridas, uma das quais com gravidade na sequência de um atropelamento na Oura, Albufeira, numa zona de bares, disse à agência Lusa fonte da proteção civil do Algarve.
Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve adiantou que do atropelamento resultaram um ferido grave e três ligeiros, que foram transportados para os hospitais de Portimão e Faro e ainda para o Centro de Saúde de Albufeira, no distrito de Faro, indicou.
O alerta para o atropelamento foi dado às 03:13 e no local estiveram 58 operacionais, com o apoio de 13 veículos.
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