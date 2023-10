Quatro pessoas realojadas em Santa Maria devido à chuva

"Tendo em conta o aviso meteorológico amarelo, a partir de domingo, e pela precipitação que tem sido registada, ao longo dos últimos 15 dias, e uma vez que os solos estão muito saturados, temos de ter todos os meios ativos para que as entidades fiquem todas em alerta", explicou à agência Lusa a presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Bárbara Chaves (PS).

A autarca acrescentou que a situação de alerta municipal vai vigorar enquanto se verificarem "situações de instabilidade dos taludes".

Segundo Bárbara Chaves, devido à chuva intensa de sexta-feira, "quatro pessoas, dois casais, um deles turistas, tiveram de ser realojados".

A autarca de Vila do Porto revelou, ainda, que a chuva forte provocou, na sexta-feira, "danos em 10 habitaçoes", em "vias regionais e municipais", assim como "deslizamentos de terra".

Bárbara Chaves referiu ainda que a maioria das vias "já foram desobstruídas" com recurso a meios da autarquia e a departamentos do Governo Regional.

No entanto, ainda existem duas vias interditas, uma no Lugar da Maia, tendo em conta a instabilidade dos taludes, e outra via na Estrada Regional número 2 de acesso à Praia Formosa, sendo que o acesso a esta zona é assegurado pelo caminho municipal, assinalou.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelos para as nove ilhas dos Açores, devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, no domingo.

O aviso amarelo para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) vai vigorar entre as 06:00 e as 18:00 locais (entre as 07:00 e as 19:00 em Lisboa) de domingo.

No caso do grupo Central (ilhas de São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira), o aviso amarelo vai estar ativo entre as 06:00 e as 18:00 locais (entre as 07:00 e as 19:00 em Lisboa) de domingo.

Para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso, por causa da possibilidade de chuva por vezes forte e trovoada, vai vigorar entre as 09:00 e as 21:00 locais (entre as 10:00 e as 22:00 em Lisboa) de domingo.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.