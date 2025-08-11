Quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas e cinco condicionadas

Segundo os dados, consultados pela agência Lusa às 12:30, estão hoje encerrados os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada, Vila Franca de Xira, Doutor Manoel Constâncio (Obstetrícia), em Abrantes, Infante Dom Pedro, em Aveiro.

Estes serviços permanecem fechados na terça-feira, dia em que estarão também encerradas as urgências destas especialidades no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, totalizando cinco encerramentos.

Relativamente às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo INEM ou pela linha SNS 24, o portal refere que estão a funcionar neste regime o Hospital Distrital de Santarém (12:00/24:00), o Hospital São Francisco Xavier (00:00/24:00) e Hospital Santo André, em Leiria (00:00/09:00).

A urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vai estar referenciada, entre as 20:00 e 24:00, atendendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra também está referenciada, dando resposta apenas a casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que estão hoje abertos 129 serviços de urgência em todo o país, a que se juntam 36 de Ginecologia e Obstetrícia que estarão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e fins de semana prolongados, como acontece esta semana.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.