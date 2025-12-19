Quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícias fechadas no sábado e cinco no domingo

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, consultadas pela agência Lusa às 09:45, está previsto o fecho no fim de semana da urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão e do encerramento da urgência de Ginecologia no Hospital de Vila Franca de Xira.

Prevê-se também o fecho das urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital das Caldas da Rainha (distrito de Leiria).

No domingo, a situação piora com o encerramento da urgência destas especialidades no Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Segundo o Portal do SNS, as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e do Hospital Santo André, em Leiria, vão estar condicionadas no fim de semana, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.

A urgência destas especialidades também vai estar condicionada no Hospital de Braga no domingo, entre as 00:00 e as 08:00, que apenas atenderá casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

Durante o fim de semana, a urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira também terá constrangimentos, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM, o mesmo acontecendo no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 00:00 e as 09:00 e as 21:00 e as 24:00.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas de urgência.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.