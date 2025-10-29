Quebra na produção e qualidade da azeitona preocupa olivicultores

Os produtores de azeitona receiam uma quebra de produção e de qualidade com as chuvas associadas a algum calor, condições climatéricas como as que se estão a verificar nestes dias. Existem receios de haver doenças nos olivais numa altura em que se faz até dezembro a colheita da azeitona em todo o país.

Arlinda Brandão - Antena 1

Mesmo sem as condições adversas que se registam por estes dias, a Olivum – Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, a maior associação nacional do setor, antecipa uma quebra de produção de azeitona na ordem dos 20% em relação à campanha anterior e isso vai refletir-se também na redução da produção de azeite.
A Olivum – Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal representa mais de 53.000 hectares de olival no país, 21 lagares e cerca de 70% da produção nacional de azeite.
