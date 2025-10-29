Quebra na produção e qualidade da azeitona preocupa olivicultores

Os produtores de azeitona receiam uma quebra de produção e de qualidade com as chuvas associadas a algum calor, condições climatéricas como as que se estão a verificar nestes dias. Existem receios de haver doenças nos olivais numa altura em que se faz até dezembro a colheita da azeitona em todo o país.