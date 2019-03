Queda de aeronave continua envolta em mistério

Um acidente no qual morreram duas pessoas, ambas tripulantes da aeronave.



De acordo com informações do INEM à Antena 1, a aeronave explodiu e acabou por cair na zona do aeródromo de Bragança.



O vice-presidente da câmara de Bragança, Paulo Xavier, disse à Antena 1 que a aeronave tinha sido utilizada horas antes sem registo de problemas.



O autarca adiantou que o gabinete de prevenção e investigação de acidentes com aeronaves começa este domingo a investigar o que aconteceu com a aeronave.



O aparelho tinha sido adquirido pelo aeródromo de Bragança há cerca de um mês.



Os corpos das duas vítimas foram transportados para o Instituto de Medicina Legal.



As famílias dos pilotos estão a receber apoio psicológico.