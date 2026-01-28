Queda de árvore obriga a "via única" na ligação da Fertagus entre Setúbal e Lisboa

A queda de uma árvore sobre a linha ferroviária da Fertagus, que liga Lisboa e Setúbal pela ponte 25 de Abril, obrigou hoje à utilização de "via única, entre Palmela e Pinhal Novo", provocando "circulação com atrasos".



O aviso consta da página da Internet da empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no denominado eixo norte-sul, com 14 estações, entre Roma-Areeiro (Lisboa) e Setúbal.

Dez das estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).