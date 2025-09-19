Queda de grua causa um morto e um ferido grave em Gondomar

O alerta foi dado pelas 14:06, lê-se na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo estado no local 18 operacionais e nove viaturas.

A fonte afirmou, pelas 15:50, desconhecer as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Fonte da GNR revelou à Lusa que foi chamada uma equipa da Autoridade para as Condições do Trabalho ao local do acidente.