Foi um "bloqueio nos comandos" e uma "completa incapacidade de mudar a trajetória do helicóptero" que provocou a queda do aparelho no Rio Douro.

Foram as expressões usadas pelo piloto, o único sobrevivente do acidente da passada sexta-feira.



As revelações foram feitas pelo advogado de Luís Rebelo à RTP, que garante que o desvio de uma ave não foi a razão da queda da aeronave.



Albano Cunha pede transparência às autoridades e garante que o piloto não será o "bode expiatório" de ninguém.