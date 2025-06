Queda de telhado de um prédio no concelho da Moita faz 20 desalojados e 19 deslocados

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que as 20 pessoas desalojadas vão ficar no pavilhão da Escola Básica 2/3 de Vale da Amoreira, para onde foram transportadas por veículos da Câmara da Moita.

Estas pessoas estão a ser alimentadas por uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) da Moita, juntamente com o serviço de Ação Social do município, adiantou.

As 19 pessoas deslocadas vão ficar em casa de familiares, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, todas as operações estão a ser acompanhadas pelo presidente da Câmara da Moita, Carlos Albino, e pelo vereador do município António Pereira.

De acordo com a fonte, na segunda-feira vai ser efetuada "uma vistoria com caráter de urgência ao edifício, que está interditado".

"O telhado caiu para a escada do edifício de três andares, que foi evacuado", de acordo com o comando sub-regional.

Segundo a Proteção Civil, o alerta para esta ocorrência foi dado às 16:31.

Foram mobilizados para o local 11 operacionais, dos bombeiros da Moita, do Serviço Municipal de Proteção Civil e da PSP, apoiados por três veículos.

Estiveram ainda no local elementos do Serviço de Ação Social da Câmara da Moita.