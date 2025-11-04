Queixa à CPCJ. Três crianças encontradas em zona de consumo de droga em Lisboa

A família não vivia no local, mas a suspeita levou a Polícia de Segurança Pública a sinalizar o caso à Comissão de Proteção de Menores. Inês Lemos, chefe de operações do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), explicou à Antena 1 o que se passou.





"Eles encontravam-se cá fora a fumar, as duas crianças mais velhas estavam lá dentro, mas a mais pequena estava ao colo da mãe. A casa não tinha completas condições. Eles disseram que estavam lá simplesmente a fumar e, portanto, não apresentaram qualquer tipo de justificação para estarem ali com três crianças tão pequenas", relatou Inês Lemos da PSP.

A PSP diz que alerta foi levantado devido ao local onde foram encontradas as crianças. De acordo com Inês Lemos da PSP, as crianças pareciam estar bem. "Era perto das nove da manhã, não comiam desde o dia anterior, mas estavam bem. Até acho que estavam mascaradas de Halloween", acrescentando que as crianças pareciam saudáveis e não aparentavam estar subnutridas.

"Verificado isso, foi apenas feita uma sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPJJ) porque, de facto, não é normal, nem sequer aceitável, que as crianças estejam neste tipo de espaços", acrescentou a chefe de operações do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.





Segundo Inês Lemos da PSP, o espaço onde foram detetados é uma "casa devoluta, sem condições de habitabilidade" e a zona em si é conotada com o consumo de droga.

