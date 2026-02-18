Queixas de violência no namoro à PSP aumentaram 15% em 2025

A Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou à Lusa que recebeu em 2025 1.663 denúncias de violência no namoro, enquanto no ano anterior tinha registado 1.412 queixas.

Para prevenir a violência doméstica, em particular a violência no namoro, a PSP realizou a operação "No Namoro Não Há Guerra" entre os dias 9 e 13 de fevereiro, promovendo ações de sensibilização nas escolas para os jovens do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

Em comunicado, a PSP refere que durante estes cinco dias realizou 398 ações de sensibilização em 223 escolas, que envolveram 359 polícias e 14.079 participantes de toda a comunidade escolar, além de ter efetuado 705 contactos individuais de prevenção criminal.

A PSP sublinha que criou as estruturas de atendimento policial a vítimas de violência doméstica para "melhorar o acompanhamento de vítimas especialmente vulneráveis", existindo atualmente 19 destas estruturas espalhadas pelos Comandos Metropolitanos do Porto (a primeira a ser criada) e Lisboa, no comando regional da Madeira e nos comandos distritais de Castelo Branco, Évora, Portalegre, Setúbal e Viseu.

Esta força de segurança apela ainda à denúncia de qualquer situação de violência, quer seja no namoro ou em outro contexto, frisando que as vítimas, testemunhas ou quaisquer outras pessoas que tenham conhecimento de episódios deste género podem apresentar queixa numa esquadra da PSP, nas estruturas de atendimento policial a vítimas de violência doméstica ou procurar ajuda junto das equipas do Programa Escola Segura, bem como através de escolasegura@psp.pt ou violenciadomestica@psp.pt.