Queixas de violência no namoro aumentaram 10% desde 2018

As denúncias de violência no namoro aumentaram dez por cento nos últimos cinco anos. Só a PSP recebeu mais de dez mil.

Na maioria dos casos, a violência passa pelo controlo e pela agressão psicológica.



As vítimas são na maioria do sexto feminino.



Esta terça-feira, a propósito do Dia dos Namorados, faz-se o alerta de que violência não é amor.