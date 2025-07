Queixas dos moradores do Bairro Alto; um exemplo do que a Plataforma Lisboa quer ver resolvido

Os moradores do Bairro Alto partilham as queixas de habitantes de outras zonas da cidade; ruído, degradação e vandalização do espaço público, insegurança, incumprimento das regras de licenciamento e de funcionamento dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, falta de higiene e limpeza.

Para pedir mais ação à Câmara de Lisboa e a outras Entidades Públicas, várias Associações e Movimentos de moradores de Lisboa formaram uma Plataforma, apresentada esta quarta-feira.



A Plataforma Lisboa vai pedir uma reunião com o presidente da Câmara, Carlos Moedas e também quer contactar com membros do Governo responsáveis pelas áreas do Ambiente e da Segurança; assim como com o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, porque dizem tratar-se de questões "que dizem respeito ao bem-estar coletivo".



O apoio jurídico à Plataforma vai ser assegurado por Paula Teixeira da Cruz, que se disponibilizou para representar os moradores "pro bono".



A antiga ministra da Justiça, diz que se não houver respostas da Câmara e de outras Entidades Públicas para resolver os problemas da cidade vão avançar para a via juridica em nome desta Plataforma Lisboa, que considera ser um Movimento civico sem precedentes.