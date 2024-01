Queixas sobre condições no aeroporto de Lisboa estão a aumentar

Existem denúncias relativas ao centro de instalação temporária, onde os imigrantes não têm onde dormir.Denúncias que vão motivar, esta tarde, uma visita às instalações deste aeroporto.Cristina Borges de Pinho, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, refere que foram recebidas quatro queixas formais, em pouco mais de um mês.A comissão quer perceber que condições existem no local e se estes imigrantes estão ou não a ser acompanhados.Para já a comissão não atribui estes casos à extinção do SEF e à criação da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.A visita às instalações do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, acontece às 3 da tarde.