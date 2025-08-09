"Quem chega ilegal a Portugal sabe que na costa portuguesa as autoridades funcionam", diz ministro

O ministro da Presidência comentou este sábado a chegada de um barco com 38 pessoas de nacionalidade marroquina a Vila do Bispo, no Algarve. António Leitão Amaro adiantou que não há neste momento pedido de asilo e vincou que "as autoridades funcionam".

O governante disse ser importante que os portugueses sintam que "Portugal tem uma costa grande" mas "apesar de estarmos vulneráveis, as autoridades portuguesas reagiram depressa e de forma eficaz".



"Houve interceção de quem chegou de forma ilegal, houve um cuidado humano e digno das pessoas, cuidados de saúde, hidratação, alimentação", destacou.



Leitão Amaro frisou ainda que "quem chega ilegal a Portugal sabe que na costa portuguesa as autoridades funcionam" e adiantou que a maioria das pessoas a bordo da embarcação não tem documentação.



"A ordem de expulsão é dada aos maiores [de idade]. São esses que foram presentes a um juiz e receberam ordem de afastamento coercivo. Os menores estão protegidos nas regras do direito internacional por um regime especial e na lei portuguesa também", esclareceu.