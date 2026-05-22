Quem é o casal que abandonou as crianças em Alcácer do Sal?

A mulher abandonou as duas crianças de 4 e 5 anos, numa estrada em Alcácer do Sal.Marine tem 41 anos, descreve-se nas várias plataformas online como sexóloga, especialista em sexo-psico-motricidade. Dá formação para pais em temas de educação sexual.Divorciada, tinha a guarda dos filhos com quem vivia em Colmar, uma cidade francesa perto da fronteira com a Alemanha.Ainda não se sabe o que levou esta mulher e o atual companheiro a sair de Colmar há duas semanas.Com Marine veio para Portugal Marc Ballabriga, de 55 anos.O antigo militar da Gendarme, abandonou a polícia em 2010 e já estava referenciado por problemas psiquiátricos.Escreveu um livro em 2018, em que fala sobre o processo em tribunal que lhe retirou a guarda da filha, então com 4 anos. Diz-se um nómada viajando pelo mundo sem laços ou restrições sociais.A relação com Marine seria relativamente recente mas já tinha inspirado preocupação do pai das duas crianças que pediu ao tribunal a revisão do poder paternal.