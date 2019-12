Quercus enumera o pior do ambiente em Portugal e pede ação

A Associação Ambientalista fez um balanço do ano que agora termina.



Entre os melhores factos ambientais, destaca-se o movimento estudantil contra as alterações climáticas, a redução do preço dos transportes públicos e as medidas para a contenção do uso de plástico descartável.



O vice-presidente da Direção Nacional da Quercus defende mais ação por parte da classe política.