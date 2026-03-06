Quinze distritos sob avisos devido à neve, vento e agitação marítima

Os distritos de Lisboa e Leiria vão estar sob aviso laranja entre as 09:00 e as 15:00 de hoje devido à previsão de vento forte na faixa costeira e nas serras com rajadas da ordem de 90 quilómetros por hora, passando depois a amarelo até às 09:00 de sexta-feira.

Por causa do vento forte, o IPMA colocou também os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga com aviso amarelo até ao final do dia de hoje.

O Instituto emitiu também aviso laranja para os distritos da Guarda e Castelo Branco até às 15:00 de hoje e para Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Coimbra e Braga até à tarde de hoje devido à queda de neve.

Sob aviso laranja vão estar também os distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra por causa da agitação marítima forte até às 21:00 de hoje, passando depois a amarelo, prevendo-se ondas de noroeste com 05 a 06 metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Aveiro e Braga também vão estar sob aviso amarelo por causa do estado do mar até às 09:00 de sexta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão até às 12:00 de hoje a amarelo devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 4,5 metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou a população para medidas preventivas até hoje devido ao agravamento do tempo no continente, com vento forte, chuva, neve e ondas que podem chegar aos 11 metros.

ANEPC dava conta que o quadro meteorológico mais gravoso se prevê sobretudo nos territórios mais vulneráveis afetados pela depressão Kristin, as regiões do Oeste, Leiria e Coimbra.

Recordando que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado através de medidas preventivas e comportamentos adequados, a Proteção Civil apela a que sejam evitadas atividades próxima de linhas de água e atravessadas zonas inundadas, e que sejam retiradas nas zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e outros bens para locais seguros.

No aviso, aconselha ainda as populações para que garantam uma adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes, placards e outras estruturas suspensas, e que tenham especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos e árvores devido ao vento forte.