Foto: João Marques - RTP

Das 39 urgências com constrangimentos esta semana, 15 são de Ginecologia e Obstetrícia e dez delas estão em Lisboa e Vale do Tejo. O ex-diretor da Maternidade do Santa Maria diz que não está garantida a segurança das grávidas e que a situação as está a empurrar para os privados.