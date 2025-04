Quota acima de 34 mil toneladas. Pesca da sardinha reabre ao fim de quatro meses

Os limites para a pesca da sardinha são geridos por Portugal e Espanha. A frota portuguesa dispõe de 66 por cento do total.



“A pesca da sardinha (sardina pilchardus) é reaberta a partir das 0h00 horas do dia 21 de abril de 2025”, lê-se no diploma que autoriza a retoma da captura, assinado pela secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar. As embarcações de pesca deverão sair para o mar na próxima noite, pelo que os primeiros carregamentos de sardinhas deste ano só vão começar a chegar na terça-feira.





Ficam estabelecidos períodos durante os quais não é possível capturar, descarregar ou vender sardinha para lá dos limites definidos.



A partir desta segunda-feira, as embarcações com comprimento de fora a fora inferior ou igual a nove metros dispõem de um limite de 1.800 quilogramas ou 80 cabazes.



Já as embarcações com comprimento superior a nove metros e inferior ou igual a 16 metros dispõem de um máximo de 3.150 quilos, ou 140 cabazes, ao passo que, para as embarcações de comprimento acima de 16 metros, o máximo é de 4.500 quilos, ou 200 cabazes. Em dias de feriado nacional é proibido capturar, manter a bordo, descarregar ou vender sardinha.



A partir das 0h00 de 5 de maio, as embarcações com comprimento de fora a fora inferior ou igual a nove metros têm um limite de 2.250 quilos, ou 100 cabazes.



Acima de nove e aquém de 16 metros, o máximo é de 3.938 quilos, ou 175 cabazes. Já para as embarcações com comprimento superior a 16 metros o limite é de 5.625 quilos, ou 250 cabazes.



A partir das 0h00 horas do dia 2 de junho, o limite será de 2.700 quilos, ou 120 cabazes, para embarcações de comprimento inferior ou igual a nove metros, de 4.725 quilos, ou 210 cabazes, para embarcações com mais de nove metros e 16 ou menos metros e de 6.750 quilos, ou 300 cabazes, para embarcações com comprimento superior a 16 metros.



É proibida a transferência de sardinha para uma lota diferente do respetivo porto de descarga, tal como uma embarcação descarregar em mais de um porto por dia.



c/ Lusa