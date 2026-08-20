País
Rabo de Peixe. Agentes da PSP atacados enquanto cumpriam mandados de busca
Vários agentes da PSP foram atacados enquanto cumpriam mandados de busca em Rabo de Peixe, nos Açores.
As imagens a circular nas redes sociais mostram dezenas de pessoas a perseguir viaturas da polícia, a atirar objetos e a vaiar os agentes.
Em comunicado divulgado através nas redes sociais, o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública explica que houve danos em quatro viaturas policiais provocadas plo arremesso de objetos.
Os agentes chegaram a disparar seis tiros para o ar para travar os ataques. Não há feridos a registar do incidente.
A PSP está a trabalhar para identificar os responsáveis. Duas pessoas já foram identificadas.
Em comunicado divulgado através nas redes sociais, o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública explica que houve danos em quatro viaturas policiais provocadas plo arremesso de objetos.
Os agentes chegaram a disparar seis tiros para o ar para travar os ataques. Não há feridos a registar do incidente.
A PSP está a trabalhar para identificar os responsáveis. Duas pessoas já foram identificadas.