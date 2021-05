Rabo de Peixe mantém medidas mais restritivas do que as de alto risco

"Rabo de Peixe continua a merecer uma atenção especial e preocupação, por isso, continuam a existir medidas específicas e mais restritivas", adiantou o secretário regional da Saúde e Desporto dos Açores, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, em que anunciou medidas que vão vigorar, durante duas semanas, a partir das 00:00 de sábado.

Entre 21 e 27 de maio, foram detetados nos Açores 188 novos casos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 61 na vila de Rabo de Peixe, indicou o governante.

Apesar da redução, em comparação com a semana passada, em que foram detetados 97 casos, a vila apresenta ainda uma "incidência de 688 novos casos por 100 mil habitantes" e concentra atualmente 116 dos 285 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2 nos Açores, acrescentou.

Segundo Clélio Meneses, o concelho da Ribeira Grande esteve nas últimas duas semanas sujeito a medidas de médio risco, porque os casos de infeção se concentravam sobretudo em Rabo de Peixe, mas, esta semana, mesmo excluindo os números da vila, o concelho atingiu mais de 100 novos casos por 100 mil habitantes.

O governante disse ainda que já foram realizadas 736 visitas domiciliárias em Rabo de Peixe pelas equipas multidisciplinares, que prestam apoio na distribuição de equipamentos de proteção individual, medicamentos e alimentos, disponibilizam alojamento fora da residência quando necessário, fazem um acompanhamento psicológico, sinalizam autoridades e entregam material escolar e declarações de isolamento, por exemplo.

"Tem sido um trabalho árduo, intenso e permanente que as equipas multidisciplinares têm desenvolvido na vila de Rabo de Peixe, no sentido de conseguirmos ultrapassar este problema que está localizado nesta vila", frisou.

Além das medidas de alto risco aplicadas nos concelhos de Ribeira Grande, Nordeste e Vila Franca do Campo, em Rabo de Peixe vai continuar proibida a circulação na via pública, em qualquer horário, salvo nas exceções previstas na lei, e não serão permitidas visitas a utentes em lares de idosos.

As creches e jardins de infâncias continuarão encerradas e as escolas funcionarão em regime de ensino à distância, exceto no primeiro e segundo ano e nas disciplinas sujeitas a exame nacional no 11.º e 12º anos.

Estão ainda cancelados todos "os eventos de natureza cultural ou de convívio social alargado" e suspensas as atividades desportivas de treino e competição.

Na ilha de São Miguel, os concelhos de Ribeira Grande, Nordeste e Vila Fanca do Campo estão em alto risco, Ponta Delgada em médio risco, Lagoa em baixo risco e Povoação em muito baixo risco, à semelhança dos restantes concelhos dos Açores.

Nos concelhos de muito baixo risco, os restaurantes e estabelecimentos de bebidas podem funcionar até às 23:59, nos de baixo risco até às 22:00 e nos de médio risco até às 22:00, mas com fornecimento de bebidas alcoólicas proibido, a partir das 20:00.

Já nos concelhos de médio alto risco, os restaurantes e estabelecimentos de bebidas têm de encerrar às 20:00, enquanto nos de alto risco os restaurantes encerram às 20:00, mas os bares não podem funcionar.

No nível mais elevado de risco é também proibida a circulação na via pública entre as 21:00 e as 05:00 do dia seguinte, durante todos os dias da semana.

Mantém-se também a obrigatoriedade de realização de testes de despiste do SARS-CoV-2, à partida ou à chegada, nos voos interilhas com partida de São Miguel para qualquer outra ilha.

Os Açores têm atualmente 285 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 279 em São Miguel, dois no Pico, um na Terceira, um no Faial, um nas Flores e um em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 5.467 casos de infeção, tendo ocorrido 5.020 recuperações e 33 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 79 pessoas e 50 apresentaram comprovativo de cura anterior.

A avaliação do nível de risco nos Açores tem por base um modelo alemão, de semáforos, e é calculado em função do número de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes num período de sete dias.

Existem cinco níveis de risco: muito baixo (menos de 25 casos por 100 mil habitantes), baixo (entre 25 e 49 casos por 100 mil habitantes), médio (entre 50 e 74 casos por 100 mil habitantes), médio alto (entre 75 e 99 casos por 100 mil habitantes) e alto (mais de 100 casos por 100 mil habitantes).