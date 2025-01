"Racismo não pode ser ligado à tática e à técnica de operação policial"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Em entrevista à RTP3, o presidente do Observatório de Segurança Interna, Luís Fernandes, começou por sublinhar, este sábado, que "as manifestações são o exercício de um direito cívico", vendo "com bons olhos" quer a marcha contra a xenofobia e o racismo, quer a vigília "pela autoridade" promovida pelo Chega. Apontou, em seguida, "uma grande confusão" entre a operação policial de dezembro no Martim Moniz e "outras questões sociológicas".