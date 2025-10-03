Raimundo acusa Ventura de só ter conquistado "falta de vergonha" a nível local
O secretário-geral do PCP acusou esta sexta-feira André Ventura de só ter conquistado "falta de vergonha" a nível local, frisando que na única vez que foi eleito em autárquicas "rasgou todos os compromissos" e faltou a 30 reuniões municipais.
Paulo Raimundo fez esta acusação durante uma arruada em Moura, a vila onde tinha prometido aos jornalistas que iria falar sobre André Ventura , por ser neste concelho que o líder do Chega se candidatou nas últimas eleições autárquicas e, após eleito, faltou a 30 reuniões da Assembleia Municipal.
O secretário-geral do PCP frisou que André Ventura está "em todos os cartazes por esse país fora" e, na prática, "apresenta-se como candidato em todos lugares", mas, na "única vez que foi eleito como candidato autárquico", entendeu que "a melhor coisa que tinha a fazer era rasgar todos os compromissos com a população e faltar a 30 reuniões da Assembleia Municipal".
"Acho que está tudo dito, independentemente dos resultados, está tudo dito face à forma como se olha e como se respeita o compromisso com as populações", disse.
Questionado se teme que Ventura possa conquistar `bastiões` da CDU, designadamente no Alentejo, Paulo Raimundo respondeu: "O que eu acho que o André Ventura conquistou -- se me permite uma expressão um bocadinho à André Ventura --, foi falta de vergonha".
"Porque o que conquistou foi 30 faltas aqui em Moura às assembleias municipais, que faltou, depois de ter sido eleito", afirmou, reiterando que, apesar de André Ventura figurar nos cartazes dos candidatos autárquicos do Chega, "não é candidato em lado nenhum".
"A única vez que foi candidato [autárquico] foi aqui em Moura há quatro anos. Foi eleito para a Assembleia Municipal e faltou 30 vezes", reiterou.