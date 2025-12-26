País
Rainara é sinónimo de história de sucesso
Aos 22 anos, Rainara vive num apartamento de autonomização da Santa Casa de Lisboa e tem um percurso académico bem-sucedido, depois de ter vivido grande parte da infância em casas de acolhimento.
Pedro A. Pina - RTP
Está atualmente num segundo apartamento enquanto está a fazer os estudos superiores.Rainara tem mantido o contacto com a mãe e as irmãs, e passa esta quadra natalícia com a família.
Os apartamentos de autonomização são uma solução para os jovens a partir dos 15 anos com medidas de promoção e proteção, ajudando na transição para a vida adulta.
O mais recente Relatório Anual sobre a Situação de Acolhimento de Crianças e Jovens apontava para 310 jovens a viver em apartamentos de autonomização em 2024. Este relatório é feito anualmente pelo Instituto da Segurança Social.