Rainara é sinónimo de história de sucesso

Pedro A. Pina - RTP

Quando atingiu a maioridade foi viver para um apartamento de autonomização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Está atualmente num segundo apartamento enquanto está a fazer os estudos superiores. Aos nove anos, Rainara foi viver para um lar com outras crianças e, depois disso, passou por outras duas casas de acolhimento.Está atualmente num segundo apartamento enquanto está a fazer os estudos superiores. Rainara tem mantido o contacto com a mãe e as irmãs, e passa esta quadra natalícia com a família.



Os apartamentos de autonomização são uma solução para os jovens a partir dos 15 anos com medidas de promoção e proteção, ajudando na transição para a vida adulta.



O mais recente Relatório Anual sobre a Situação de Acolhimento de Crianças e Jovens apontava para 310 jovens a viver em apartamentos de autonomização em 2024. Este relatório é feito anualmente pelo Instituto da Segurança Social.