Ramalho Eanes agradece preocupação com a sua saúde após acidente de viação

"Eu e o meu condutor agradecemos as manifestações de muitos portugueses -- desde o Presidente da República ao cidadão anónimo -- que se preocuparam com as consequências de um acidente de automóvel em que, involuntariamente, foi envolvida a viatura em que seguíamos. Felizmente, não nos aconteceu nada, embora lastimemos a ocorrência em si e as consequências graves que este acidente provocou sobre o condutor de uma das viaturas", escreveu o ex-presidente numa nota enviada à agência Lusa.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha divulgado uma nota oficial para informar que Eanes e o seu motorista estavam "de perfeita saúde", após um acidente de viação, hoje de manhã, no IC1, em Alcácer do Sal, com dois pesados de mercadorias e dois ligeiros.

"O Presidente da República já se inteirou que o Presidente Ramalho Eanes, tal com o seu motorista, se encontram de perfeita saúde, depois do acidente de viação em que a sua viatura se viu envolvida esta manhã", referia a nota do Palácio de Belém.

De acordo com a mesma nota, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu a sua preocupação e solidariedade, tendo ficado descansado com as garantias que o senhor general estava bem e sem consequências do acidente".

A RTP noticiou hoje que a viatura oficial do antigo Presidente da República esteve envolvida num acidente, de manhã, no IC1, em Alcácer do Sal, com dois pesados de mercadorias e dois ligeiros, do qual Ramalho Eanes e o motorista saíram ilesos, tendo seguido viagem.

Segundo a RTP, do acidente resultaram dois feridos ligeiros.