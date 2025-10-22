Ramalho Eanes destaca papel de Pinto Balsemão na "conquista da democracia"

António Ramalho Eanes, que esteve presente esta quarta-feira nas cerimónias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão, destacou o papel que o fundador da SIC e do Expresso desempenhou "na conquista da democracia", assim como "na conquista da liberdade de imprensa e da comunicação social".

Para o antigo presidente da República, isto permitiu que Balsemão tivesse um papel importante "na politização da sociedade e na sociabilização da política".



"Todos os homens terão tido os seus defeitos e os seus erros, mas a sua ação foi extremamente importante na luta pela democracia", salientou.



Ramalho Eanes destacou ainda a ação de Pinto Balsemão enquanto primeiro-ministro, cargo que "desempenhou com patriotismo" numa altura "de grande crispação, de grandes dificuldades".



"Tem direito a permanecer na memória dos portugueses", considerou.