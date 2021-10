Rangel considera encontro com PR como "natural"

Questionado sobre as críticas do atual presidente do PSD e recandidato ao cargo Rui Rio à audiência que lhe foi concedida na terça-feira por Marcelo Rebelo de Sousa, Rangel classificou-a como “a coisa mais natural do mundo”.“Assim que apresentei a candidatura ao PSD pedi uma audiência de cortesia ao Presidente da República para explicar as razões da candidatura. O Presidente da República agendou para o dia de ontem. É natural que alguém candidato à liderança do maior partido da oposição e que aspira a governar Portugal dentro de meses seja recebido pelo Presidente”, considerou.Sobre as críticas de Rui Rio, que considerou “muito estranho” o encontro e as notícias que davam conta de que teriam relação com o calendário interno do PSD, Rangel aconselhou o presidente do PSD a não se vitimizar.“Não é normal um Presidente da República ouvir todas as pessoas que quiser? Mas agora é um líder de um partido que diz quem é que o Presidente pode ouvir e em que dias?”, questionou.

Na Grande Entrevista da RTP3, o eurodeputado acusou Rui Rio de se "vitimizar" e de ter sido uma desilusão dentro e fora do partido. v

Bloco central afastado



Rangel apontou ainda o dedo a António Costa, garantindo que se o país for a eleições vai ser alvo do "efeito Moedas". O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, defendeu que o PSD deve concorrer sozinho às próximas eleições legislativas e recusou uma solução de bloco central.O eurodeputado defendeu eleições num “prazo rápido, mas razoável” sem prejudicar a democracia interno de partidos de centro-direita com eleições próximas, como o PSD, o CDS-PP e o Chega, e sem querer apontar uma data.Sobre a estratégia com que se apresentará a eleições legislativas, se for eleito presidente do PSD nas diretas de 4 de dezembro, Rangel reiterou que quer restaurar a “vocação maioritária” do PSD, e garantiu que, consigo como líder, "não haverá uma solução de bloco central".“Porque a geringonça se esgotou, porque não faz sentido um bloco central, é possível cativar os votos dos portugueses para uma solução política estável em que o PSD seja o partido liderante”, defendeu, considerando que essa “maioria estável” é possível com “um líder capaz de mobilizar e galvanizar, que não esteja esgotado e exausto”.“Vamos pedir uma maioria estável, se me dessem maioria absoluta tanto melhor”, disse.

Diretas no PSD

Questionado se as eleições diretas do PSD pouco antes de legislativas não podem prejudicar o partido, Rangel disse que “depende da atitude dos candidatos” e que, se estes falarem para o país, o processo interno até pode ser encarado como umas primárias em que “se escolhe o candidato a primeiro-ministro”.O eurodeputado defendeu que o "chumbo" do Orçamento demonstra que o voto no PS nas próximas legislativas “será inútil”, porque este partido não conseguirá governar à esquerda depois do “divórcio litigioso” com BE e PCP, e que “só há uma alternativa para um governo estável em Portugal”, que é o PSD.No entanto, e ao contrário de Rui Rio, Rangel considerou que o Governo “faz bem” em não se demitir, dizendo que “é melhor ter um Governo em plenitude de funções” até às próximas eleições.À crítica lançada na semana passada por Rio de que tinha tido “o pior resultado de sempre” nas europeias de 2019, Rangel salientou que foi o atual presidente do PSD a escolhê-lo como candidato e voltou a ligar o mau resultado do partido - como tinha feito no Conselho Nacional e na apresentação pública da candidatura - à opção da direção em se aliar à esquerda nas reivindicações de tempo de serviço dos professores.

c/Lusa