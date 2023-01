Ranking dos melhores concelhos é afinal um mini-estudo com 20 concelhos

Há um ranking em Portugal que diz quais são os melhores concelhos para viver. Os autarcas das câmaras vencedoras pagaram 15 mil euros para fazer parte do estudo e divulgam com pompa os resultados. Mas não dizem aos munícipes aquilo que a RTP descobriu: só participaram 20 dos 308 concelhos do país na realização deste ranking.