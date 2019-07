Raul Castro deixa Câmara de Leiria no final de agosto e dá lugar a Gonçalo Lopes

Lusa22 Jul, 2019, 08:54 | País

Raul Castro foi anunciado como candidato às eleições legislativas pelo círculo eleitoral do distrito de Leiria na semana passada. Sendo o presidente da Câmara de Leiria, terá de abandonar o cargo até 41 dias antes do dia das eleições. O autarca confirmou à Lusa que deixará de liderar o Município no dia 26 de agosto.

Para o seu lugar irá Gonçalo Lopes, vice-presidente que tem substituído o presidente nas suas ausências.

Castro é também o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, cargo que também deixará. O seu substituto será escolhido numa próxima reunião desta estrutura.

A Comissão Política Distrital do PS de Leiria aprovou a lista de candidatos, que tem como cabeça de lista Raul Castro, seguindo-se Elza Pais, António Sales, João Paulo Pedrosa, Sara Velez, Joel Gomes, Jorge Gabriel Martins, Isabel Antunes Borges, Cláudia Cristina Avelar Santos, Jose Maria Antunes Faria, David Miguel Salgueiro, Teresa Conceição Fernandes, Fernando Manuel Martins Azeitona, Joana Marisa Pedrosa Correia e Aníbal Curto Ribeiro.

"Esta lista resulta de uma cuidadosa auscultação de todas as sensibilidades internas do partido e estou certo de que reflete a vontade dos militantes do distrito de Leiria", adiantou o presidente da Federação do PS e deputado, António Sales.

À Lusa, Sales salientou a "satisfação" com a escolha da estrutura nacional, que coincide com a sua proposta.

"[Raul Castro] É uma pessoa com conhecimento aprofundado dos dossiês do concelho e do distrito de Leiria. É um candidato com grande experiência e competência para desempenhar a função", disse.

O socialista acredita que esta escolha "poderá traduzir-se num bom resultado eleitoral".

"Esta decisão mostra que o secretário-geral do PS entendeu que a escolha deve ter representatividade local e a região agradece por isso", rematou.