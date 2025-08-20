Reaberta a circulação na autoestrada do norte junto a Leiria
A circulação na Autoestrada 1 (A1) foi reaberta pelas 07:00, após ter sido cortada hoje no sentido Sul-Norte junto a Leiria devido a um incêndio num camião de mercadorias, disse à Lusa fonte da proteção civil.
O incêndio na viatura, que ocorreu cerca das 02:00, não causou vítimas, de acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Região de Leiria.
O camião de mercadorias, que carregava paletes de fruta, incendiou-se ao quilómetro 135 antes da entrada de Leiria na A1 [que liga Lisboa ao Porto].
