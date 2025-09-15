Reabertas urgências de obstetrícia e ginecologia em Almada

Ainda assim, mantém-se a indicação para as grávidas contactarem primeiro a linha SOS Grávidas, antes de se deslocarem o Hospital Garcia de Orta. São informações recolhidas pela equipa da RTP no hospital.





O encerramento, este fim de semana, das urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, inesperado.





O Ministério da Saúde justificou, no sábado, a situação com os médicos tarefeiros. Eles tinham sido contratados para prestarem serviço, mas manifestaram indisponibilidade sem aviso prévio.





As mulheres ficaram sem urgências de ginecologia e obstetrícia na Península de Setúbal, no último fim-de-semana.





Antes a direção executiva do SNS tinha garantido por escrito que esta situação não iria acontecer.



